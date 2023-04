Buche a Reggio Calabria, ‘piano Terminator’: l’Amministrazione pensa a Schwarzenneger

StrettoWeb

“Come dico sempre, non basta lamentarsi, ma occorre fare qualcosa. Ecco fatto“. Con questo messaggio Arnold Schwarzenegger ha postato un video sul proprio profilo Twitter nel quale armeggia con pala e cemento intento a ‘rattoppare’ le strade di Los Angeles.

Il famoso attore hollywoodiano ha spiegato di aver atteso per 3 settimane una risposta dall’Amministrazione losangelina riguardo il cattivo stato del manto stradale, che ha causato disagi ad automobilisti e ciclisti della zona, ma non ha ottenuto alcuna risposta.

Il video è diventato subito virale valicando ben presto i confini USA arrivando fino a Reggio Calabria, città ‘gemellata’ con L.A. per via del manto stradale troppe volte ridotto a una groviera. Non si contano più le lamentele dei cittadini, così come i disagi causati dal manto stradale.

Prendiamola con ironia: magari l’Amministrazione starà pensando a un ‘piano Terminator‘ (citando un famoso film di Arnold), nel quale coinvolgere Schwarzenegger in prima persona per la copertura di tutte le buche. Uno sforzo enorme, visto il numero di voragini da coprire, degno di un ex Mr. Olympia.

Per dovere di cronaca, riportiamo anche un particolare errore dell’attore austriaco: un portavoce dell’amministrazione di Los Angeles ha dichiarato all’emittente televisiva “Nbc News” che Schwarzenegger ha cementato, per errore, anche un canale di servizio a cielo aperto dell’azienda distributrice di gas SoCal Gas, scambiandolo per una buca. Uno di quei classici errori che farebbero esclamare ai reggini la classica frase: “succede solo a Reggio Calabria… (e a Los Angeles)“. Ci sembra abbia tutte le carte in regola.

Arnold Schwarzenegger ripara da solo le buche di Los Angeles