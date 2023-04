Bova Marina, il 29 aprile l’incontro “Il benessere dei figli la nostra priorità”

StrettoWeb

Sabato 29 aprile alle 17.00 presso il Cineteatro Don Bosco dell’Oratorio Salesiano di Bova Marina, si terrà uno degli incontri previsti dal Progetto Altea Allarme Addiction: “Il benessere dei figli la nostra priorità“. Durante l’incontro, attraverso l’analisi di un caso clinico, gli esperti interverranno per far recepire, soprattutto emozionalmente, agli adulti, la complessità dell’età adolescenziale, al fine di prevenire quei disagi che possono trasformarsi in vere e proprie devianze.

Tra gli altri, per agevolare il dibattito, interverranno lo psicoterapeuta Gaetano Foresta, la psichiatra Nella Salvadori e gli operatori dell’Associazione Altea che, da anni, opera sul territorio per assistere e accompagnare le famiglie colpite dal problema delle dipendenze patologiche.