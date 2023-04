Blitz al mercato di Ballarò: sequestrati 940 chili di pesce non tracciato

StrettoWeb

Blitz della Capitaneria di porto e dei carabinieri al mercato storico di Ballarò, a Palermo. Nel corso dei controlli sono stati trovati quattro banchi abusivi in cui veniva venduto prodotto ittico non tracciato e sprovvisto di etichettatura che ne attestasse la provenienza.

Alla vista dei militari, tre venditori si sono dati alla fuga, confondendosi tra la folla e abbandonando un’ingente quantità di pesce; una quarta persona è stata identificata e sanzionata. In totale, sono state elevate sanzioni per 3 mila euro e sequestrati 940 kg di pesce. Il prodotto ittico è stato giudicato idoneo al consumo dai veterinario dell’Asp ed è stato devoluto in beneficienza al Banco alimentare della Sicilia occidentale.