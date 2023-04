StrettoWeb

Presentate a Bianco le liste dei candidati a sindaco e dei consiglieri comunali in vista delle elezioni comunali del prossimo 14 e il 15 maggio. Due le liste presentate: “Uniti per Bianco” con candidato a sindaco Pasquale Ceratti e “Insieme per Bianco” con candidato a sindaco Giovanni Versace.