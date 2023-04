Berlusconi ricoverato, il figlio Luigi: “Sta meglio”. Domani nuovo bollettino

StrettoWeb

Milano, 12 apr. – (Adnkronos) – “Notte tranquilla”, l’ottava al San Raffaele, per Silvio Berlusconi a quanto si apprende da ambienti ospedalieri. cardio-toraco-vascolare, dove è stato portato mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Previsto per la giornata di domani, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, il prossimo bollettino sulle condizioni del leader azzurro. Sarà il terzo aggiornamento, dopo il primo bollettino di giovedì 6 aprile e il secondo di Pasquetta.

Intanto però nelle parole di Luigi Berlusconi, il più piccolo dei cinque figli del leader di Forza Italia in visita anche oggi per circa un?ora e mezza dal padre, il Cav “sta meglio”.

L?ultimo bollettino, diramato lunedì, riferiva di un “progressivo e costante miglioramento”, tanto da far esprimere un ad Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele, e Fabio Ciceri, primario delle unità di ematologia e trapianto di midollo osseo e oncoematologia.