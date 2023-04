Berlusconi, notte tranquilla: non sono previsti bollettini

StrettoWeb

Milano, 10 apr. – (Adnkronos) – Notte tranquilla per Silvio Berlusconi, da quanto trapela da ambienti ospedalieri. Per il Cavaliere si tratta della dell?ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di .

Nel sesto giorno di ricovero non sono previsti al momento bollettini medici sulle condizioni dell?ex premier, che ieri sera ha rivenuto le visite delle figlie Eleonora e Marina. Nel pomeriggio di ieri era tornato al San Raffaele anche il presidente di Mediaset e amico di sempre, Fedele Confalonieri. Poco dopo è stato visto entrare Orazio Fascina, padre di Marta, la compagna di Berlusconi, che da mercoledì è rimasta sempre al fianco del leader azzurro in ospedale.

, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele, ha lasciato l’ospedale nella tarda serata di domenica senza rispondere alle domande dei cronisti.