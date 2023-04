Berlusconi: Barelli, ‘ha lavorato fino a ieri sera, reagisce alle cure’**

StrettoWeb

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Il presidente Berlusconi mi ha chiamato questa mattina: ero con dei colleghi al telefono e vedevo l’insistenza di una telefonata. La cosa mi ha fatto molto piacere, mi ha detto che ha lavorato fino a ieri sera e che si è interessato dei lavori parlamentari e dell’impegno di Forza Italia per il sostegno al Governo”. Lo dice il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, che questa mattina ha parlato con il leader di Fi come il coordinatore del partito, Antonio Tajani, e il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri.

“Era impegnato -ribadisce il presidente dei deputati azzurri- nel voler essere informato dei lavori parlamentari e dell’attività organizzativa del partito, come se niente fosse. Ovviamente è una persona ricoverata, risulta che sta reagendo alle cure in maniera significativa. Credo che questa telefonata faccia ben sperare”.