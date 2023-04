Benevento-Reggina, le formazioni ufficiali: importanti rientri per Inzaghi

StrettoWeb

Tutto pronto al “Ciro Vigorito” per il match di Serie B tra Benevento e Reggina. Dopo due vittorie di fila e il rilancio in classifica, e in attesa dell’udienza al Tfn di lunedì, la squadra amaranto fa visita all’attuale fanalino di coda del campionato, proveniente dallo stop interno contro la Spal di Pasquetta, dalle dimissioni di Stellone e dall’arrivo del quarto allenatore stagionale, Agostinelli. Come sempre, StrettoWeb racconterà il match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca, tabellino e contenuti post gara.

AGGIORNAMENTI Benevento-Reggina, formazioni ufficiali Come da previsione, ci sono rientri importanti per Inzaghi, che schiera nuovamente dall’inizio Hernani, Di Chiara e Menez. Majer c’è ma non è al meglio, dunque il play è Crisetig. Centravanti sempre Strelec. Ancora Loiacono, poi, a sostituire Gagliolo. Moduli speculari: 3-5-2 anche per Agostinelli, che rilancia Glik e soprattutto Simy, al fianco del giovanissimo Carfora. Benevento (3-5-2): Paleari; Veseli, Glik, Tosca; Improta, Acampora, Schiattarella, Tello, Foulon; Carfora, Simy. In panchina: Manfredini, Kubica, Karic, Pettinari, Farias, Jureskin, La Gumina, Viviani, Ciano, Leverbe, Pastina, Koutsoupias. Allenatore: Andrea Agostinelli. Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Pierozzi, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Ménez, Strelec. In panchina: Contini, Aglietti, Bouah, Liotti, Terranova, Bondo, Lombardi, Majer, Canotto, Cicerelli, Gori, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi. Arbitro: Davide Ghersini di Genova. Assistenti: Alessandro Giallatini di Roma 2 e Dario Garzelli di Livorno. IV ufficiale: Michele Delrio di Reggio Emilia. VAR: Francesco Fourneau di Roma 1. A-VAR: Giacomo Camplone di Pescara.