Basket: playoff Nba, Miami vince 108-101 a New York in gara-1

New York, 30 apr. – (Adnkronos) – Miami vince 108-101 in trasferta contro New York in gara-1 di semifinale della Eastern Conference Nba. Buona la prima per gli Heat che non si fanno schiacciare dal pubblico rumoroso del Madison Square Garden, reggono a un primo tempo in cui i Knicks giocano meglio dominando in area – ben 40 punti nel pitturato dei padroni di casa prima dell?intervallo lungo – e grazie alle indicazioni del solito coach Spoelstra e a una grinta diversa da tutte le altre franchigie, rimettono il naso avanti nella ripresa e riescono a mantenere la barra dritta negli ultimi 10 minuti.

Il leader tecnico ed emotivo è ancora una volta Jimmy Butler, autore di 25 punti e 11 rimbalzi – rimasto in campo negli ultimi 5 minuti anche dopo la brutta storta alla caviglia subita che preoccupa la squadra della Florida, ma che non ha portato il n°22 Heat a uscire: New York però non ha saputo approfittare delle sue difficoltà, che anzi hanno caricato ancora di più il morale di un Kyle Lowry decisivo con le sue giocate d?intensità (18 punti in uscita dalla panchina), di un Gabe Vincent da 20 punti e in generale di un gruppo apparso più motivato e in grado di incidere rispetto ai Knicks.