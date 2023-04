Basket, la Dierre Reggio Calabria festeggia l’accesso ai playoff e sogna la Serie B

StrettoWeb

La Dierre Basket Reggio Calabria è matematicamente qualificata per il PlayOff 2023 a caccia di un posto nella nuova Serie B. La seconda fase, infatti, porterà ben tre formazioni su otto in B Interregionale. I bianco-blu del Presidente Roberto Filianoti proveranno a giocarsi tutte le loro possibilità per “strappare” un posto in quella che sarà, di fatto, la nuova B2. La formazione allenata dal reggino Giovanni Rugolo affronterà, nel primo turno di Playoff, all’interno di una vera e propria semifinale promozione, il forte Castanea di Messina.

Si inizierà domenica 16 aprile 2023 al Palazzetto di Ritiro di Messina alle ore 19, per poi replicare al Palalumaka di Reggio Calabria nel turno infrasettimanale di mercoledì 19 alle ore 20.30.- Sfide al meglio delle tre partite con l’eventuale “bella” da giocarsi in terra peloritana. Si tratta di un traguardo significativo e migliorativo per la formazione di Reggio Calabria che, nella passata stagione, ha ottenuto la permanenza nella categoria battendo Capo D’Orlando. Tanto lavoro e sacrificio per un gruppo che, anche a cospetto dei cambiamenti, di tanti infortuni e sfortuna, non ha mai mollato ed ora le proverà tutte per arrivare fino in fondo.

Un bel traguardo ed un cammino ancora, tutto da decodificare per un gruppo giovane con un forte “appeal reggino” ideato dal Ds Daniele Saccà: dal Capitano Luca Laganà, passando per i vari Smorto, Ripepi, Pandolfi, Romeo, Marcianò, Romanò, Surfaro e Pisapia accanto al play pugliese Manisi, il lungo svedese Collier Broms e l’ultimo arrivato,il serbo Rajacic. E’ reggino anche lo staff tecnico: accanto al Coach Rugolo, infatti, applicherà i Coach Filippo Marcianò e William Pandolfi ed il preparatore fisico Vazzana.