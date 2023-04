Banche: Gentiloni, ‘garanzia europea depositi sarebbe passo avanti per unione’

StrettoWeb

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) – “Il nostro sistema bancario è molto più forte di quanto non fosse dieci anni fa. Credo si possa dare un messaggio rassicurante sul nostro sistema bancario, anche se come sempre le cose vanno osservate da vicino, visto che in questo contesto gli sviluppi sono sempre rapidi”. Lo afferma, a margine del forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, il commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni.

“Un ulteriore passo nella direzione della Unione bancaria sarebbe molto importante, quello che nel gergo delle nostre discussioni è il terzo pilastro della unione bancaria”, ossia “la garanzia europea dei depositi, oggi sono nazionali. Si era programmata una garanzia europea. Quella trattativa, andata avanti alcuni anni, poi si era interrotta per le differenze tra alcuni Paesi” spiega.

“Non mi azzarderei a dire che riprende domani, perché conosco la complessità dei diversi interessi in campo, ma completare con un sistema di garanzie europeo oltre alle garanzie nazionali e al famoso freno di emergenza dal Mes, la garanzia europea sarebbe un di più per investitori e cittadini. Se se ne creano le condizioni sarebbe giusto riaprire quel dossier” conclude Gentiloni.