Banche: de Guindos (Bce), ‘settore resiliente ma completare unione bancaria’

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) – “La stabilità finanziaria è essenziale per l’obiettivo primario della Bce della stabilità dei prezzi. Gli eventi delle ultime settimane ci hanno ricordato i vantaggi di una regolamentazione bancaria forte e armonizzata e l’importanza di completare l’unione bancaria. Stiamo monitorando attentamente gli sviluppi nei mercati finanziari e nelle istituzioni finanziarie”. Lo sostiene Luis de Guindos, vicepresidente della Bce, nel suo intervento alla 34esima edizione di ‘Le prospettive per l’economia e la finanza’ organizzato da Ambrosetti.

“Il settore bancario dell’area dell’euro è resiliente, con solide posizioni patrimoniali e di liquidità ben al di sopra dei requisiti minimi. E le banche attualmente soddisfano gran parte del fabbisogno di liquidità con l’attività più liquida disponibile: le riserve detenute presso la banca centrale” sottolinea.

“Questa situazione è molto diversa da quella del 2008 e del 2009. Da allora è stata istituita una vigilanza bancaria europea armonizzata e abbiamo compiuto buoni progressi nell’attuazione del programma globale di riforma della regolamentazione lanciato all’indomani della crisi finanziaria globale. Ma non c’è spazio per l’autocompiacimento” conclude.