Bonette, Bronzato… buonissima! La Pasqua di Cesare con un regalo ai reggini | VIDEO

Fra uova, colombe e pastiere la Pasqua, specialmente a Reggio Calabria, è una delle feste più dolci dell’anno. E in un’occasione del genere non poteva mancare un regalo del simbolo della dolcezza reggina, Gelateria Cesare. Attraverso i propri canali social, Davide Destefano, titolare del chioschetto verde di Piazza Indipendenza, ha augurato una buona Pasqua a tutti i reggini. E non si è limitato solo a questo.

Per tutti i reggini arriva un dolce regalo. Cesare ha deciso di optare per l’orario no stop: una maratona del gelato, per tutta la giornata di Pasqua, che vedrà Gelateria Cesare aperta fino all’1 di notte! Bonette, Bronzato e tutti i gusti unici e buonissimi da provare fino a tarda notte.

