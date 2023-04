Asse italo-polacco: Tropea sigla l’accordo con la città Nowy Sacz

StrettoWeb

“Costruire, intrattenere e consolidare relazioni istituzionali, in Italia e nel resto del mondo, se considerata ed interpretata come attività di governo, può rappresentare e rappresentare un valore aggiunto indiscutibile nell’azione amministrativa locale non soltanto per le diverse opportunità di scambi e promozione reciproche che naturalmente ne derivano, ma anche e soprattutto per lo stimolo alla comparazione costante tra esperienze virtuose in tutti i settori che quel confronto genera e induce ad emulare, replicando ed adattando modelli positivi già sperimentati”.

“È questa – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – una delle chiavi di lettura del dinamismo, percepito e reale, che ci caratterizza come squadra amministrativa e che ci esorta a metterci sempre in discussione rispetto ad obiettivi di elevazione progressiva degli standard di qualità della vita. È un metodo al quale non rinunciamo, che viene apprezzato molto anche dai media nazionali ed internazionale e sul quale continueremo a misurare l’internazionalizzazione della reputazione esperienziale del Principato”.

“In questa cornice – prosegue il Primo Cittadino – dopo la lettera d’intenti sottoscritta già alla fine del 2022, è stato formalizzato nei giorni scorsi con il collega sindaco polacco Ludomir Handzel, in visita a Tropea insieme ad una delegazione istituzionale ed imprenditoriale polacca, anche un ulteriore accordo di collaborazione che rafforza l’intesa già avviata con la città di Nowy Sącz, terza città per estensione e numero di abitanti del voivodato della Piccola Polonia e capoluogo dell’omonimo Distretto”.

Nel quadro della rinnovata partnership italo-polacca, Tropea ospiterà nel prossimo settembre, insieme al collega di Nowy Sacz anche il Prelato del Capitolo Collegiale della Basilica di Santa Margherita di Antiochia (patrona della Città), già assegnataria nel 1992 da parte del Papa San Giovanni Paolo II del titolo di Basilica Minore per le qualità artistiche, storiche e cultuali associate all’immagine della Transfigurazione di Gesù. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di una cooperazione amichevole delle due amministrazioni e delle due comunità e che, quindi, possa produrre auspicabili, reciproche ricadute turistiche e culturali.

Le due Città hanno concordato di avviare e promuovere congiuntamente, attraverso iniziative comuni, progetti, contatti e condivisione di esperienze, gli scambi italo-polacchi, in particolare nelle aree della cultura, dell’arte e dell’istruzione, delle scienze e della tecnologia, dello sport, della ricreazione e del turismo, così come dell’assistenza sanitaria, dell’economia, del commercio e artigianato e della tutela dell’ambiente.

Della durata di 10 anni, questo nuovo accordo segue a quello tra la Città di Tropea e la Ryutsu Keizai University (RKU), in Giappone, dove una delegazione istituzionale del Principato, rappresentata dal Primo Cittadino e dall’assessore Greta Trecate, è stato ospite per una articolata missione di promozione turistica dell’intera regione conclusasi nei giorni scorsi nel Parlamento nipponico e con l’incontro proficuo con l’Ambasciatore italiano in Giappone Gianluigi Benedetti.