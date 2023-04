“Animal Farm”: il capolavoro di Orwell, in inglese, pensato per le scuole | DATE SICILIA E CALABRIA

StrettoWeb

Aprire i confini della mente attraverso l’esplorazione dei classici in chiave rivisitata: è l’obiettivo di “Animal Farm”, la pièce teatrale che porta in scena, per le scuole, uno dei capisaldi della letteratura Orwelliana, “La fattoria degli animali”. Pubblicato nel 1945, la fiaba politica dello scrittore George Orwell si cela sotto le spoglie del romanzo allegorico, con uno sviluppo narrativo più attuale che mai: l’uomo, seppur schiacciato dalla dispotismo e sfiduciato, ha comunque dalla sua parte la speranza, che lo distingue, forse, dall’essere bestia e animale. La compagnia britannica TNT Theatre, sotto la direzione creativa di Gaspard Legendre e Paul Stebbings, riesce a dare vita a una vera e propria opera maestra in lingua inglese, portando quella ventata di innovazione che cattura e appassiona le scolaresche.

Cinque attori, in vestiti “ordinari”, interpretano brillantemente tutti personaggi distopici di Orwell, incantando la platea con la sola presenza scenica, senza orpelli. La rappresentazione, prodotta dalla compagnia ADG Europe, arriva in Sicilia e Calabria grazie al lavoro di ARTED NET che, ogni giorno, promuove e diffonde la cultura attraverso l’arte dello spettacolo. “Animal Farm”, dopo la messa in scena di oggi al Teatro Jolly di Palermo, verrà portato sul palco del Teatro Eden di Termini Imerese domani, 27 aprile. Il tour si sposterà poi in Calabria: l’appuntamento è per il 17 maggio, al Teatro Gatto di Trebisacce (CS).