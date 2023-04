Agenda Urbana: a Rende arrivano gli spazi per il co-working

StrettoWeb

Prende forma a Rende la factory sulla sostenibilità. L’assessore Lisa Sorrentino ha infatti incontrato le imprese innovative per illustrare l’avviso relativo alla misura 1 relativa ai servizi per le Start Up e aiuti per la creazione/attrazione, nell’Innovation Hub For Change, di imprese innovative, finanziato da Agenda Urbana. “Entro fine settembre realizzeremo anche nell’ex Crai uno spazio di co-working dove, chi ne farà richiesta potrà lavorare anche in sinergia con le altre realtà presenti”, ha sottolineato Sorrentino. “Vogliamo realizzare un modello di città intelligente, creativa e sostenibile, in linea con le moderne tecnologie e con adeguate modalità di comunicazione, che s’incentrano sugli obiettivi di smart city e Agenda urbana europea abbracciando una visione complessiva di città del futuro che orienti i cittadini e le cittadine verso un’effettiva dimensione innovativa. Siamo sulla strada giusta”, ha concluso l’assessore.