25 aprile: Tripodi, ‘festa di libertà non bandiera di parte politica’

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Il 25 Aprile è la festa della libertà e di tutti gli italiani. Al netto di chi tenta ancora oggi, di farne la bandiera di una parte politica”. Lo ha affermato Maria Tripodi, sottosegretario agli Esteri, partecipando alla cerimonia al cimitero di Nettuno, dove ha deposto una corona in memoria dei soldati americani caduti durante il Secondo conflitto mondiale.

?Sono felice -ha aggiunto- di essere tornata in un luogo simbolo, dove per anni insieme al movimento giovanile abbiamo reso omaggio a giovani eroi che si unirono alla Resistenza, per liberare l?Italia dalla tragedia del nazifascismo. Personalmente dunque, non accetto lezioni da chi pretende di impartircele strumentalizzando la data pilastro fondante della Repubblica, istituita da Alcide De Gasperi nel 1946″.