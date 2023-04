25 aprile: Ronzulli, ‘Italia si riscopre comunità che festeggia la fine di anni di sangue’

StrettoWeb

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – Oggi celebriamo il giorno in cui uomini liberi e coraggiosi lottarono e vinsero per rendere liberi anche tutti noi. Celebriamo il giorno in cui l?Italia ritrovò se stessa, salvata dall?oppressione nazifascista. È il momento del ricordo, del Paese che si riscopre comunità, di un?Italia unita che festeggia la fine di anni di sangue, oppressione e terrore?. Lo afferma la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

?Questo -aggiunge- dovrebbe accomunare tutti noi, perché il 25 aprile è la data simbolo di una liberazione che abbiamo conquistato a carissimo prezzo, grazie al sacrificio dei nostri padri, come ha ricordato il presidente Berlusconi. È una data di condanna contro ogni genere di totalitarismo. Noi ci arriviamo con lo stesso spirito unitario e pacifico di sempre. Malgrado la sinistra, già da due settimane, come ogni singolo anno, avesse cercato di incendiare gli animi, di fomentare rabbia e intolleranza, provando a trasformarla in un momento divisivo, in uno strumentale elenco di presunti buoni e cattivi, appropriandosi di una festa che non dovrebbe avere colore, se non quello del verde, del bianco e del rosso. Spiace constatare che invece nelle opposizioni ci sia chi veda solo il rosso e provi, lei sì, a spaccare il Paese?.