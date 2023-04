25 Aprile: Calenda, ‘Cuperlo? Io Aventino per La Russa non lo faccio’**

StrettoWeb

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Io spero che sarà un 25 Aprile che sarà festeggiato da tutte le istituzioni. Io sarò a Milano. Spero che sarà una festa della Repubblica. Se una persona non sente che la Repubblica è nata con la Liberazione e la sconfitta del fascismo non può fare il presidente del Senato, La Russa non è adatto a fare il presidente del Senato”. Così Carlo Calenda a Tagadà su La7.

La proposta di uscire dall’aula avanza da Gianni Cuperlo? “Ricordo l’Aventino ai tempi del fascismo… il mio amico Cuperlo lo sa e io non faccio l’Aventino per La Russa, non mi pare che La Russa sia una causa così decisiva da abbandonare il lavoro in Parlamento che invece va fatto”.