1 maggio in montagna per tutti con il Trofeo Aspromonte: calcio, padel e non solo. Le info

L’Aspromonte diventa casa degli sport non solo invernali con l’Italica Sport Mountain Village. La struttura del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, con la nuova gestione targata Italica Sport, ospiterà una manifestazione sportiva di rilevanza storica: il Trofeo Aspromonte. L’appuntamento è fissato per il prossimo 1 maggio.

Torna, dunque, una rassegna che per tanti anni ha coinvolto l’intera vallata del Gallico. La manifestazione si terrà con la collaborazione della Asd Leukos Lazzaro e degli enti di promozione sportiva Asi Calabria e Asc Reggio Calabria. L’evento è destinato ad essere di grande richiamo per tutto il mondo del calcio giovanile e del padel.

Sul rettangolo verde andrà in scena il “I Trofeo Scuole Calcio Asc Reggio Calabria”. Saranno protagoniste le maggiori realtà calcistiche giovanili del territorio, impegnate in una competizione riservata alle categorie Esordienti e Pulcini. Tra le adesioni già ricevute ci sono quelle della Reggina e di diverse realtà del territorio calabrese e siciliano.

Nella stessa giornata l’Italica Sport Mountain Village sarà sede di una tappa dell’Asi Padel Tour.. Si potrà così partecipare alla manifestazione itinerante e che, con cadenza quasi settimanale, sta riscuotendo grande successo. Per giocare a padel sarà sufficiente rivolgersi direttamente all’Asi o compilare l’apposito modulo sul sito italicasport.it (qui il link e altre info).

Il Trofeo Aspromonte renderà l’Italica Sport Mountain Village il luogo ideale dove trascorrere l’1 maggio per tante famiglie e giovani. All’interno della struttura è, infatti, prevista un’area dedicata ai bambini in cui saranno organizzati dei giochi sotto la supervisione di istruttori ed educatori qualificati.

Ci sarà, inoltre, una zona in cui i più piccoli potranno approcciarsi alla pratica dell’hockey su prato in collaborazione con la Federazione Italiana Hockey.

Quella dell’1 maggio è, dunque, la prima data da segnare sul calendario in vista di una lunga serie di eventi previsti a Santo Stefano in Aspromonte…