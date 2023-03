L’assurda storia del volo Londra-Milano: “l’aereo pesa troppo, dovete scendere” | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Potrebbe sembrare un film, uno sketch comico, anzi è sicuramente “Scherzi a Parte”. E invece no. E’ successo davvero, è realtà, anche se appare assurdo. Assurda è infatti la storia accaduta all’interno del volo Londra-Milano Linate, raccontata da due giornalisti che si trovavano lì: Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado, e Alessandro Alciato, l’inviato sportivo di Sky. Assurda è la storia perché assurda è la motivazione e poi la richiesta fatta ai passeggeri: in pratica c’è vento, l’aereo pesa troppo e non può partire, c’è bisogno che venga “alleggerito” e per questo cinque volontari – quattro uomini e una donna – devono scendere; verranno risarciti in denaro (250 euro).

Nuzzi ha pubblicato un video di pochi secondi sui social in cui si vede una passeggera del volo che traduce agli altri, spiegando le motivazioni di cui sopra: “Siamo fermi in aereo all’aeroporto di London City dalle 13.30 locali… dicono che c’è vento (???) e che devono scendere cinque volontari, quattro uomini e una donna….. mah mah, fantascienza”, ha scritto Nuzzi in accompagnamento al video. “I bagagli di tutti i passeggeri vengono scaricati e saranno spediti domani. L’equipaggio non parla italiano”, ha aggiunto Alciato in un altro aggiornamento social.

Alla fine il decollo è arrivato, ma con tre ore di ritardo e a seguito di un compromesso: in sei hanno rinunciato a partire in cambio del voucher da 250 euro.