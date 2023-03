Volley Reghion, amara sconfitta in casa con la Procori Ericina

StrettoWeb

Termina con una sconfitta il primo dei due impegni casalinghi consecutivi della Volley Reghion. La Procori Ericina si aggiudica l’intera posta in palio grazie al 3-0 maturato al PalaColor di Pellaro, ma il film della partita è stato condizionato dall’esito del primo set, terminato 29-31 dopo il momentaneo 24-19 a favore delle padrone di casa.

Il sestetto reggino – già privo di Federica Perri, Francesca Orlando e Sara Speranza e con Elena Fiorini non in perfette condizioni fisiche – non riesce a chiudere a proprio favore il gioco iniziale, e questo non condiziona solo il punteggio finale, ma anche l’inizio del set successivo, prettamente di marca siciliana, dopo l’ottimo avvio (1-7). Sulle ali dell’entusiasmo e galvanizzata dal pericolo scampato, la quarta forza del campionato chiude in scioltezza col punteggio di 12-25. Nel terzo gioco, la Reghion prova a tenere il passo dell’avversaria, ma molla la presa sul 16-20, quando un break decisivo premia la formazione di Erice, che chiude 17-25. Per coach Pellegrino nota lieta il rientro di Luana Pasqualino nel consueto ruolo di libero, mentre il match di sabato ha visto l’esordio tra le fila reggine di Daniela Neves.