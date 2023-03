Volley, Polisportiva Nino Romano: a Giarre per continuare a sognare

StrettoWeb

Dopo il successo interno contro la Genovese Umberto Siracusa, si avvicina il fine settimana che potrebbe rivelarsi decisivo per pesare il finale di stagione della Polisportiva Nino Romano; la prossima trasferta contro gli Amici del Volley, ci dirà quasi tutto in chiave play-off promozione. Infatti, a tre giornate dalla conclusione della regular season, con il Messina Volley staccato di quattro lunghezze dalla Romano, cinque dalle giarresi ed il turno di sosta ancora da osservare, restano di fatto due le squadre, Nino Romano e Amici del Volley, di fronte sabato alle ore 19:00 presso il “PalaJungo” di Giarre, a poter ambire a quella seconda piazza utile a contendersi, insieme a PVT Modica – già certa di qualificazione – e a Com.Fer Palermo e Capacense (le prime due dell’altro girone), i due posti in palio per la prossima serie B2.

Se le RomaNine dovessero vincere o anche solo perdere, in considerazione di un tabellone del turno successivo che prevede il confronto a Modica tra la PVT capolista e proprio gli Amici del Volley, potrebbero proiettarsi alle ultime due gare contro Cyclopis in casa e SSD Unime alla Cittadella Universitaria, consapevoli che il destino passa dalle loro mani; in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1, invece, dovrebbero quasi sicuramente dire addio anzitempo alle proprie ambizioni.

Formazione degli Amici del Volley che, guidata in panchina da coach Giovanni Cardillo, può contare su atlete di esperienza quali le centrali Sara Contadino e Serena Murabito, i liberi Clara Sapienza e Demetra Famoso, la palleggiatrice Denise Carmeci, ma anche su profili interessanti come le posto 4, Alessandra Aliffi ed Erika Privitera, e la giovanissima opposta Barbora Basile. Proprio quest’ultima, nella gara di andata vinta dalla Romano 3-1 – dove fu la migliore realizzatrice delle sue con 20 punti (18 in attacco, con un rendimento del 40 %, 2 muri – efficienza del 28 %) -, riuscì ad impensierire non poco, soprattutto nella prima parte di gara, muro e difesa delle ragazze di mister Mauro Maccotta.

I numeri parlano di una prestazione di buon livello anche per Alessandra Aliffi (17 pt: 15 in attacco, con un rendimento del 28 %, 2 muri – efficienza del 13 %). In ricezione i maggiori problemi per Giarre con un 13 % di palle perfette (contro il 25 % della Romano), -2 % di efficienza (Romano al 22 %) e 20 aces subiti. Se dai “nove metri” dovessero trovare conferma questi dati, le RomaNine avrebbero di certo più possibilità di uscire dal “PalaJungo” con un risultato positivo.

Le dichiarazioni pre-match dei tecnici Giovanni Cardillo (Amici del Volley Giarre) e Mauro Maccotta (Pol. Nino Romano), del libero Demetra Famoso (Amici del Volley Giarre).

Giovanni Cardillo: “ci siamo! Sabato affronteremo la Nino Romano e sarà una partita importante per entrambe le squadre perché chi conquisterà i tre punti, avrà ipotecato l’accesso ai play-off. Sia noi che le nostre avversarie veniamo da una striscia positiva di vittorie; dimostrazione dello stato di forme delle atlete. Speriamo di vedere un match spettacolare, che vinca il migliore e che il fattore campo sia a nostro favore”.

Demetra Famoso: “come per la partita di andata, non mancheranno di certo le emozioni. Giarre contro Nino Romano è da sempre una delle gare più avvincenti della serie C. Sarà lo scontro che definirà la seconda e la terza in classifica e di conseguenza l’accesso ai play-off; quindi, credo che questo basti per descrivere la gara. Ci vorrà tanta determinazione e compattezza. Sarà uno scontro tra l’esperienza delle “anziane” e la freschezza delle giovani della Nino. Noi però stavolta giocheremo in casa!”

Mauro Maccotta: “l’ennesimo scontro fra queste due compagini che da anni si confrontano in questo campionato, senza risparmiarsi nulla. Una società amica con la quale, al di là dei risultati sul campo, ci sono sempre stati cordiali rapporti. Il fattore campo gioca a vantaggio del Giarre che dovrà comunque andare a giocarsela con il Modica; ciò significa che, fino alla fine, i giochi rimarranno aperti. Nessuna delle due squadre potrà permettersi il lusso di sbagliare partita! Mi auguro solo che sia una bella gara, all’insegna della sportività, nota distintiva di entrambi i team”.

Arbitreranno l’incontro Aurelio Curiale (1° arbitro) e Gianfranco Ragusa (2° arbitro).