Volley, la Nino Romano è pronta ad affrontare le fasi finali

Terminata la stagione regolare dei campionati giovanili, in casa Nino Romano ci si prepara al meglio e con trepidazione per affrontare le fasi finali che porteranno all’assegnazione dei titoli territoriali di Messina.

Under 14 – Pur non essendo riuscita ad accedere alla fase successiva, il piazzamento al secondo posto della classifica del girone B, ottenuto dalle RomaNine guidate in panca da mister Giovanni Maccotta, considerando le buone prestazioni offerte da un gruppo costituito in gran parte da Under 13 (tra qualche settimana dovrebbe prendere avvio il relativo torneo), resta un risultato di assoluto prestigio e valore significativo da cui ripartire nella prossima stagione.

Under 16 – Trofeo “Angelo Sottile” – Dopo aver a lungo guidato senza particolari assilli la classifica del girone B, le ragazze allenate dal duo Mauro Maccotta e Maurizio Foti hanno assistito al rientro in corsa per l’accesso alla fase finale da parte dell’SSD Unime, formazione cresciuta alla distanza e che solo nel match conclusivo della stagione regolare, disputatosi il 7 marzo scorso al “PalaCiantro” di Milazzo, ha ceduto il passo. Il 3-2 conclusivo del match ad alta intensità emotiva (parziali: 15-25 / 25-19 / 25-20 / 18-25 / 15-11) testimonia la bontà del lavoro svolto dal team della Cittadella Universitaria e dalla giovane, quanto esperta allenatrice, Valentina Leandri. Alle RomaNine sarebbe bastato vincere due parziali per assicurarsi il passaggio alla fase finale, ma il primo set, perso tra l’altro con un parziale basso, lasciava ben intendere quanto si fosse assottigliato un eventuale divario originario tra le due squadre e soprattutto quanto fosse necessario, nell’immediatezza, un supplemento di attenzione e sagacia per portare a casa l’obiettivo fissato ad inizio stagione.

Le dichiarazioni, a fine gara, della centrale Ginevra Pino: “è stata una partita molto difficile! Sapevamo già da prima che le nostre avversarie avrebbero lottato su tutti i palloni, ma proprio per questo la vittoria è più bella. Dopo il primo set perso ci siamo rese conto che potevamo fare molto meglio e abbiamo vinto i due set successivi guadagnandoci l’accesso alle semifinali provinciali, dato che ci bastava un punto per essere matematicamente qualificate. Nonostante questo abbiamo mantenuto la concentrazione fino all’ultimo, determinate a vincere davanti ai nostri tifosi che ci hanno dato la carica per tutta la durata della partita. Adesso però il nostro pensiero è tutto per le semifinali e dopo questa vittoria siamo ancora più determinate a fare del nostro meglio”.

Oltre alla Polisportiva Nino Romano, qualificate alla fase conclusiva del Trofeo intitolato all’indimenticato atleta mamertino, Angelo Sottile, le società del Volley Nizza (girone A) e dell’Orlandina Volley (girone C). Secondo le norme organizzative, diramate dal Comitato Territoriale FIPAV Messina, “le squadre si incontreranno in un girone all’italiana con gare di sola andata al meglio dei 3 set su 5 set, con classifica finale”. Già disputata, nella giornata di ieri, la prima gara in programma presso la Palestra “Alfieri” di Nizza di Sicilia tra Volley Nizza e Orlandina Volley. Successo delle padrone di casa per 3-1 (25-14 / 9-25 / 26-24 / 25-11) che, il prossimo 28 marzo alle ore 17:30, faranno visita al “PalaCiantro” proprio alla Polisportiva Nino Romano. Una vittoria delle mamertine rimanderebbe l’assegnazione del Trofeo e del titolo di Campione Territoriale alla gara conclusiva da giocarsi il 4 aprile, presso la Palestra “Furriolo” di Capo d’Orlando, contro l’Orlandina Volley. Una sconfitta, viceversa, consentirebbe al Volley Nizza di laurearsi Campione.

Under 18 – Trofeo “Giovanni Rizzo” – Concluso il girone B al primo posto con 35 punti (dieci in più della seconda classificata, l’Autoricambi Giorgianni Barcellona, anch’essa qualificata per la fase successiva) frutto di 12 vittorie, in altrettante gare disputate, 36 set vinti e solo 4 persi, la formazione allenata da Mauro Maccotta e Federica Lo Duca scenderà in campo, per la gara di andata della seconda delle due semifinali previste, domani 23 marzo alle ore 17:00, presso il “PalaMarconi” di Pace del Mela, contro i pari età dell’SSD Trinisi. Dirigerà l’incontro Sabrina Montalbano di Messina. La gara di ritorno prevista, al “PalaCiantro” di Milazzo, mercoledì 5 aprile alle ore 18:30.

Si legge nelle norme organizzative emanate dal Comitato Territoriale FIPAV Messina: “Le squadre si incontreranno con gare di semifinale e finale. Le gare di semifinale saranno disputate al meglio dei 3 set su 5 set, con prima gara in casa della peggiore classificata e seconda gara in casa della migliore classificata ed in caso di una vittoria per parte con qualsiasi punteggio set, sarà disputato il set supplementare di spareggio. La gara di finale tra le vincenti delle gare di semifinale, si disputerà in gara unica nella sede stabilita dal Comitato Territoriale”.

Intanto, nell’andata dell’altra semifinale, disputata questo pomeriggio al “PalaAiaScarpaci” di Barcellona P.G., vittoria in esterna 0-3 (22-25 / 16-25 / 14-25) per il Team Volley Messina sull’Autoricambi Giorgianni.

Seconda Divisione – Nell’undicesimo turno di campionato, domenica 19 marzo, vittoria 0-3 (19-25 / 16-25 / 16-25) contro la PGS Hodeir. Gara iniziata sotto tono,dalle ragazze di mister Foti, e senza la giusta concentrazione. Primo set contrassegnato dai tanti errori, in tutti i fondamentali, che hanno reso complicata la conquista del parziale. Fondamentale la serie vincente di servizi nel finale. Secondo set condotto con concentrazione ed equilibrio e che si ricorderà soprattutto per il doppio infortunio della centrale Ginevra Pino prima (piccolo risentimento muscolare alla coscia destra) e della sua sostituta, Simona Russo, poi (problema al ginocchio in seguito a scontro fortuito con una propria compagna) e che costringe Maurizio Foti a far rientrare l’acciccata Pino. Nel terzo set, visti i menzionati infortuni, spazio, nel sestetto di partenza, per Sofia Germanà. Rendimento altalenante per la formazione mamertina che riesce ad imporsi grazie ancora al fondamentale del servizio.

Il commento conclusivo del dirigente Simone Lo Duca: “partita da demeriti e meriti per la Romano: approccio alla gara davvero deficitario senza riuscire mai in pieno a sviluppare il gioco proprio perché carenti della giusta concentrazione, mentre va sottolineata la reazione dopo il doppio infortunio subito da Russo e Pino che ha costretto la squadra a giocare la seconda parte del secondo set con una Ginevra Pino in campo ma che palesava diverse difficoltà nei movimenti. La formazione ha tenuto botta, le ragazze hanno stretto le fila e, alla fine, sono riuscite nell’obiettivo di vincere la partita”.

Le dichiarazioni, a fine gara, di mister Maurizio Foti: “altri tre punti importanti per la classifica. Una vittoria, a dire il vero, un pó più sofferta del previsto. Non siamo riusciti ad esprimere il nostro solito gioco e questo ha consentito alla squadra avversaria di impegnarci punto a punto fino alla metà di ogni set. Una piccola flessione da mettere in conto visto che siamo agli sgoccioli di una stagione che vede, per fortuna, le ragazze impegnate su più fronti. Questo, però, è proprio il momento in cui dobbiamo raccogliere tutte le energie, organizzare le idee e concentrarci sui nostri obiettivi. Sono sicuro che le ragazze sapranno far tesoro di questo e ritornare in campo, già dalla prossima partita, con la giusta concentrazione e la grinta che le hanno portate in testa al girone”.

Intanto, questo pomeriggio, altro successo contro la Fly Rocca di Caprileone per 3 a 0 (25-2 / 25-11 / 25-5). In virtù di queste due vittorie, Nino Romano sempre al comando della classifica del girone B con 29 punti, 13 in più dell’inseguitrice Sicily BVS che deve però recuperare tre gare. Le dichiarazioni, a fine gara, del libero ed ultima innesto nel gruppo, Arianna Venuto: “abbiamo giocato un’ottima partita e portato a casa un’altra vittoria. Siamo riuscite a mantenere la concentrazione, con pochi errori e con la voglia costante di migliorare e crescere, con l’aiuto dei nostri fantastici allenatori. Siamo pronte ad affrontare la prossima partita con la stessa tenacia di sempre, quella che ci contraddistingue. Sono fiera di questa squadra, delle mie compagne e della famiglia che siamo”. E proprio contro la formazione di Villafranca, seconda in classifica, si disputerà il prossimo turno, domenica 2 aprile, alle ore 18:00, presso il “PalaCampagna” di Saponara.