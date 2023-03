Volley, Akademia Messina e coach Bonafede ancora insieme per altri due anni

StrettoWeb

Prosegue l’avventura tra la Desi Shipping Akademia Messina e Coach Fabio Bonafede. La società del Presidente Fabrizio Costantino ufficializza con grande piacere il rinnovo del contratto con il tecnico nativo di Siracusa, che siederà sulla panchina di Akademia sia per la stagione 2023/24 che per quella 2024/25. Arrivato a fine febbraio proprio alla vigilia dell’ultimo match di regular season della Desi Shipping, tra il club ed il Coach classe 1972 è nato subito un rapporto simbiotico e di grande professionalità, che ha portato a stringere un importante accordo di lunga durata proprio per testimoniare la sintonia tra le parti e la condivisione di un progetto comune, tanto ambizioso quanto lungimirante.

“Non possiamo che essere soddisfatti ed orgogliosi – commenta entusiasta Fabrizio Costantino, numero uno di Akademia Sant’Anna – da subito abbiamo nutrito grande stima reciproca ed abbiamo compreso il valore professionale di Coach Bonafede, con il quale in queste settimane ci siamo confrontati spesso arrivando a condividere una medesima visione per le prossime stagioni. Si tratta di una vera e propria scommessa sia per la società che per il Tecnico, alla quale crediamo entrambi fortemente: abbiamo già programmato con chiarezza i prossimi passi e già ci stiamo muovendo su diversi fronti. Questo accordo, quindi, non solo testimonia che sappiamo chiaramente dove vogliamo andare ma anche che stiamo programmando con grande attenzione, gettando le basi per un futuro solido partendo da un Coach dalla comprovata esperienza e che ha già sposato in pieno la nostra filosofia sportiva, condividendo con noi obiettivi ed ambiziosi. Siamo convinti che insieme faremo un gran bel lavoro”.

Tanta esperienza per Coach Bonafede nelle serie che contano, con le ultime due stagioni sulla panchina della Megabox Vallefoglia, che ha portato dalla B1 alla A1, per poi approdare in riva allo Stretto. “Akademia Sant’Anna è il posto giusto per un programma di crescita ambizioso – questo il commento di Fabio Bonafede – Con il Presidente e la società l’empatia e la condivisione dei programmi è stata immediata, quindi questo rinnovo è naturale. Adesso inizia il nostro percorso, con lo sguardo al presente ma soprattutto al futuro, che vogliamo ambizioso”. Da tutta la Desi Shipping Akademia Messina un grande in bocca al lupo a Fabio per la condivisione di questa avventura sportiva.