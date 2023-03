Calcio, il vivaio della Trinacria Messina vuole vivere un’emozionante Primavera

StrettoWeb

Il settore giovanile della Trinacria Messina si appresta a vivere un’emozionante primavera calcistica. La squadra Under 15 affidata a Fabio Puggioni ha conquistato il quarto posto nel girone A provinciale e disputerà, quindi, gli ambiti playoff. I ragazzi cari al direttore Gioacchino Quattrone hanno totalizzato nella regular season 20 punti, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi, tante buone prestazioni e di un gruppo coeso sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco.

I giallorossi saranno impegnati nel quadrangolare con i coetanei di Gi.Fra Milazzo, Real Francavilla e Real Itala. La partita d’apertura è in programma lunedì a Itala, poi sarà la volta della sfida contro la Gi.Fra Milazzo, il 3 aprile a “L’Ambiente Stadium”, per chiudere il 16 aprile a Francavilla di Sicilia. Le prime due compagini classificate accederanno alle semifinali. La finale, che si disputerà in campo neutro, metterà in palio l’ambito ed unico “pass” per il salto nei regionali.

La formazione Under 17 ha battuto, invece, la Fair Play Messina B per 8-0 nell’ultimo turno grazie ai gol messi a segno da: Carulli 3, Oteri 2, Cannavò, Anzalone e Bombara. Quando mancano sette giornate al termine del campionato, i giovani allenati da Giovanni Foti possono togliersi ancora belle soddisfazioni e, soprattutto, proseguire nel virtuoso percorso di crescita tecnica e caratteriale, fortemente voluto dal club del presidente Gino Cappello.

I progressi hanno riguardato pure i “piccoli” dell’Under 14 di mister Giovanni Calarco, che, nonostante un raggruppamento molto competitivo, si sono impegnati settimanalmente con una costante voglia di migliorare, come nella gara in trasferta contro la Folgore Milazzo, pareggiata per 1-1 (marcatore Lo Presti), che ha concluso la loro stagione.