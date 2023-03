Calcio, 3ª Categoria: Virtus Messina battuto dalla capolista Vigor Itala

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La Virtus Messina perde in trasferta contro la capolista Vigor Itala. Dopo il pari casalingo contro l’Atletico Pagliara, i ragazzi di mister Trischitta perdono per 3-1 contro una grande Vigor Itala. Nel primo tempo la Virtus parte forte e trova diverse conclusioni a rete che, però, non impensieriscono più di tanto l’estremo difensore della Vigor. Padroni di casa che, invece vanno vicini al vantaggio su punizione al 27′ ma Bombara si supera e nega la gioia del gol. Al 30′ arriva l’episodio che cambia il corso della partita: cartellino rosso per lo stesso portiere messinese e Virtus in 10 uomini. Il tecnico è costretto, quindi al cambio: fuori il centrocampista Metallo, dentro Argento che prende il posto tra i pali dei giallorossi. Al 41′ i padroni di casa trovano il vantaggio con Tavilla che sfrutta al meglio un assist di Foti.

Nella ripresa la Virtus Messina prova a reagire ed al 22′ trova il pareggio grazie ad un super gol del bomber Pantò che riesce a scavalcare il portiere Papale con un pallonetto e siglare il momentaneo pareggio. Al 31′ la Vigor si riporta in vantaggio su calcio di punizione di Tavilla. Al 41′ è Foti a chiudere definitivamente la partita con il gol del 3-1. Ottima prova, comunque, dei ragazzi di mister Trischitta che, pur in inferiorità numerica, riescono ad esprimere buone trame di gioco. Il prossimo appuntamento per la Virtus Messina sarà in casa, domenica prossima, contro il Roccalumera, partita fondamentale per il sogno Playoff.

VIGOR ITALA-VIRTUS MESSINA 3-1

Marcatori: 41′ pt Tavilla (VI), 22′ st Pantò (VM), 31′ st Tavilla (VI), 41′ st Di Blasi (VI)

V. Itala: Papale D., Logiudice, Foti, Ciulla, Barbaro (42′ st Lisa S.), Tavilla E., Minuto, Caminiti, Scibilia (4′ st Di Blasi), Tavilla A., Sorrenti (23′ st Caminiti). A disposizione: Papale M., Lisa D., Tringali, Iurianello, Andronaco, Irrera. All. G.Miuccio

V. Messina: Bombara, Arigo (15′ st Panto), De Leo, Di Amico, Kagni, Marone (39′ st Centorrino), Metallo (31′ pt Argento), Milicia, Pileggi, Riggio (27′ st Carrolo), Sumareh. A disposizione: Cipriano, Di Blasi, Sandi. All. N.Trischitta

Arbitro: Marco Messina di Messina

Ammoniti: Arigo e Kagni (VM), Foti e Tavilla (VI)

Espulsioni: 30′ pt Bombara (VM)

Angoli: 2 – 2

Recupero: 2′ – 2′