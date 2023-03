Calcio, la Vigor Lamezia batte lo Sporting Catanzaro Lido: mattatori i fratelli Foderaro

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Vince e convince la Vigor Lamezia. I fratelli Foderaro stendono lo Sporting Catanzaro Lido, con un gol per tempo. Gloria anche per Antonio Mercuri, che nella giornata in cui viene premiato per aver stabilito il nuovo record di imbattibilità fissato in 650 minuti, para sullo scadere un rigore a Giglio.

Vigor Lamezia-Sporting Catanzaro Lido 2-0

VIGOR LAMEZIA: Mercuri, Morelli (05) (41’st Chirico 06), De Fazio (32’st Costanzo (04), Calomino, Tutino (04), Gallo, Foderaro M, Silvagni (05) (35’st Leta), Foderaro G., Gullo (24’st Giampà), Bernardi (47’st Michienzi). A disposizione: Columbro (04), Curcio (04), Covello (04), Cristaudo (03) Allenatore: Saladino.

SPORTING CATANZARO LIDO: Nania, Fulciniti, Menniti, Lombardo F. (04), Ienco (12’st Folino), Bellia (19’st Benincasa), Marullo (05) (1’st Bellocci 04) Lettieri (22’st Bitonte (05), Giglio, Cariati (22’st Lanzo), Canino (04). A disposizione: Aiello, Bellocci (04), Lombardo M (05), Masciari (05),. Allenatore: Pisano

Marcatori: 30’pt Foderaro M. su rig. 7’st Foderaro G.

Arbitro: Enrico Pasqua di Vibo Valentia. Assistenti: Raffaele Trapasso di Vibo Valentia e Daniele Milone di Taurianova

Ammoniti: Fulciniti, Gullo, Calomino, Lettieri, Giampà, Gallo

Angoli: 10 – 3 Rec. 5’st