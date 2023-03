Vigili del Fuoco: ecco la richiesta del consiglio comunale di Messina

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina, riunitosi oggi in seduta ordinaria per il prosieguo dell’attività deliberativa, ha approvato all’unanimità, con venticinque voti favorevoli, l’atto di indirizzo per la richiesta al Ministero dell’Interno dell’Istituzione di un distaccamento sud nella città di Messina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta dei Consiglieri comunali Raffaele Rinaldo e Giuseppe Villari.

In conclusione dei lavori il Consiglio Comunale è stato aggiornato a lunedì 13, alle ore 13.