Al via la “Settimana del Cervello”: anche a Messina screening gratuiti

Da oggi al 19 marzo torna la “Settimana del Cervello”: la campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche e rende pubblici i progressi ed i benefici della ricerca sul cervello condotta fino ad oggi.

In Italia, alla chiamata della psicologa Donatella Ruggeri, da cui è partita la scintilla iniziale, hanno risposto Università, fondazioni, associazioni, aziende sanitarie private, ricercatori, ASL, RSA e tanti liberi professionisti.

Tutti hanno deciso di essere parte attiva dell’evento, contribuendo a creare il ricco calendario della Settimana del Cervello 2023 che conta oltre 270 eventi gratuiti che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale.

«Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza covid, – sottolinea Donatella Ruggeri – la Settimana del Cervello torna per connettere persone, temi, territori, professionalità e divulgazione. In questi due anni la ricerca è andata avanti e noi abbiamo adottato nuovi comportamenti e abbracciato nuove consapevolezze sulla nostra salute mentale; per questo siamo più curiosi e ricettivi nei confronti di temi psicologici, vogliamo sapere come prenderci cura di noi e del nostro cervello, e la manifestazione risponde con prontezza a questa nuova esigenza».

Da lunedì, quindi, sarà possibile:

partecipare a seminari e workshop che promuoveranno la consapevolezza delle proprie funzioni cognitive e spiegheranno potenzialità e modalità di operato del cervello;

effettuare screening cognitivi per la prevenzione della demenza e l'identificazione precoce dei disturbi dell'apprendimento a scuola;

partecipare ad eventi online per comprendere come contrastare l'invecchiamento mentale e ricevere suggerimenti per avere sempre un cervello attivo ed in forma.

A questi vanno aggiunti gli eventi divulgativi, che avranno luogo in università, librerie, scuole, palestre e pub che consentiranno ai cittadini di confrontarsi con i professionisti in un ambiente informale e stimolante.

La Settimana del Cervello 2023 a Messina e provincia

Anche la Sicilia ha risposto con entusiasmo ed interesse alla Settimana del Cervello 2023.

Su tutto il territorio regionale, infatti, nei prossimi giorni si svolgeranno 23 eventi: workshop, checkup della memoria, screening, progetti con le scuole e colloqui psicologici.

Nella città dello Stretto, in particolare, si registrano 2 eventi gratuiti:

“Virtual Reality in Human Mind Investigation”, tour dei laboratori di Neuroscienze Cognitive e Sociali presso il dipartimento COSPECS dell’Università degli Studi di Messina. I ricercatori del laboratorio condurranno I partecipanti in un’esperienza immersive, attraverso diversi scenari di realtà virtuale utilizzati nella ricerca in neuroscienze cognitive e nella pratica clinica. Si avrà, quindi, la possibilità di muoversi ed interagire con l’ambiente virtuale tramite l’utilizzo di un visore e dei joystick. L’incontro si concluderà con una sessione di domande e risposte sull’esperienza, con la possibilità di prenotarsi per prendere parte alle ricerche di laboratorio. Per partecipare basta inviare una mail agli indirizzi: francesca.ferraioli@studenti.unime.it e laura.culicetto@studenti.unime.it. Per prendere parte all’esperienza virtuale non è possibile indossare occhiali da vista (sostituirli con lenti a contatto se possibile).

“Gli effetti della tecnologia sul cervello e le emozioni che ci fanno crescere”, workshop teorico-pratico dedicato a Studenti dell’Istituto Superiore Minutoli di Messina e loro Docenti. L’evento, organizzato presso la sede scolastica, sarà condotto da esperti del settore psicologico-clinico in materia di prevenzione alla tecnodipendenza ed educational gaming, promozione di nuove metodologie didattiche basate sull’educazione affettiva e digitale, warm cognition e intelligenza emotiva.

In provincia di Messina, invece, il calendario della Settimana del Cervello 2023 prevede altri due eventi gratuiti:

(Milazzo) “Screening: come invecchia il tuo cervello?”. Questo screening è indicato per chi ha più di 60 anni, è gratuito e dura mezz’ora. Verrà effettuato un test neuropsicologico i cui risultati verranno commentati insieme nella seduta stessa. Nel caso vi sia un risultato che necessiterebbe di essere approfondito, la neuropsicologa suggerirà come proseguire.Verranno, inoltre, forniti consigli utili per permettere un invecchiamento cerebrale più sano possibile e suggerimenti sugli stili di vita più salutari. Per prenotare lo Screening della Settimana del Cervello con la Dott.ssa Impellizzeri chiamare al numero: 090 928 7437;

(Torregrotta) "Screening della memoria e delle funzioni cognitive". Presso il Centro Medico Nous si svolgerà una giornata dedicata allo screening della memoria e delle altre funzioni cognitive.Attraverso l'uso dei test psicometrici, i partecipanti verranno invitati a sottoporsi ad una serie di prove che misureranno le loro capacità cognitive. Questi test includono attività di problem solving, logica, memoria, attenzione e concentrazione. Per prenotare è possibile chiamare il numero 3886925946.

Tanti appuntamenti che consentiranno a grandi e piccoli di scoprire e comprendere in modo creativo ed innovativo l’organo più affascinante del corpo umano.

Il calendario regionale completo è consultabile sul sito www.settimanadelcervello.it

La Settimana del Cervello sbarca nel Metaverso

Tra gli eventi della Settimana del Cervello 2023 c’è anche “Meta Brain”: l’evento live e nel Metaverso realizzato in collaborazione con l’Università Milano-Bicocca per capire come videogiochi e Realtà Virtuale possono cambiare il cervello… e non solo.

La “Settimana del Cervello” è anche social

È possibile seguire la sesta edizione della “Settimana del Cervello” anche sui social. Tramite l’account Facebook ufficiale Settimana del Cervello, durante tutta la durata della manifestazione, verranno condivisi contenuti, curiosità e grattacapo e naturalmente, si potranno sbirciare in tempo reale gli eventi su tutto il territorio nazionale.

Un po’ di storia

Nel 1996, negli Stati Uniti, la Dana Alliance for Brain Initiatives istituisce la Brain Awareness Week. In Italia, ispirata a questa, nel 2016 nasce “Settimana del Cervello”, www.settimanadelcervello.it, coordinata dalla psicologa Donatella Ruggeri. Di anno in anno, sono cresciuti i consensi e le iniziative offerte ai cultori della materia e ai cittadini.