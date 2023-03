Vela d’altura: Vibo Marina protagonista delle regate del Trofeo Marina Carmelo

StrettoWeb

Riprendono sabato 11 marzo le tappe vibonesi del campionato di vela d’altura del tirreno meridionale calabrese 2022-2023. Due giornate in mare prima di assegnare il Trofeo Marina Carmelo, la cui cerimonia si svolgerà domenica 12 marzo a partire dalle ore 17:30 nel salone del ristorante Il Saraceno, a Vibo Marina. “Riprendiamo con due giornate in cui sono previste, meteo mare permettendo, le tappe del campionato e le prove che assegneranno il trofeo vibonese “Marina Carmelo” – dice Gianfranco Manfrida, presidente del Circolo Velico Santa Venere – e, – continua – con un primo, che non sarà l’unico, omaggio sentito e fortemente voluto da tutti i regatanti, presidenti e componenti dei circoli organizzatori al nostro amico Pino Iero. A Pino, – chiude Manfrida – velista appassionato e competente, uomo profondamente innamorato del mare e del vento, dedicheremo questo week end di regate, il primo senza lui, che ci ha lasciato proprio durante la competizione dello scorso 26 febbraio”.

La partenza delle regate, di entrambi i giorni, è fissata per le ore 10:00 con boe posizionate nelle acque antistanti il porto e le spiagge di Vibo marina. Punti di osservazione da terra, per quanti vorranno godere della competizione, potranno dunque essere: Vibo Marina, Bivona o Pizzo.