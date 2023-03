Vaccini, Corbelli: “sospendere le inoculazioni e perseguire chi le ha imposte”

StrettoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, ribadisce, come riporta oggi La Verità, che “vanno subito sospese tutte le inoculazioni e indagati e processati tutti quelli che hanno imposto, con il ricatto del Super Green Pass, l’obbligo vaccinale al buio, con un siero sperimentale, senza avere prima i dati grezzi (neppure quelli!) sulla sicurezza ed efficacia, che saranno disponibili solo fra due anni(esattamente a partire dall’11 dicembre 2024, ventiquattro mesi dopo il compimento del trial, previsto per l’11 dicembre 2022, come è scritto in uno dei punti del contratto capestro della Pfizer!), hanno cancellato e nascosto, in un report, nel caso di Astrazeneca, i numeri sulle gravi reazioni avverse (disponibili e noti, all’Aifa e al ministero della Salute, sin dall’inizio, dal gennaio del 2021!), hanno ancora detto falsità e taciuto verità sui rischi del siero alle persone fragili(mentendo su uno studio mai fatto sulla popolazione fragile!) e hanno promosso e costretto alla vaccinazione di massa, con una campagna scriteriata, folle e martellante, anche bambini e adolescenti, che non correvano alcun rischio con il Covid, a differenza invece delle possibili gravi reazioni avverse(come la miocardite) provocate dal farmaco, soprattutto per questa fascia di età giovanile, afferma Corbelli. Quello che, dalle carte dell’inchiesta della Procura di Bergamo, sta venendo fuori, grazie anche alle coraggiose inchieste e denunce de La Verità e Fuori dal Coro, è gravissimo, assolutamente ingiustificato e mostruoso! La magistratura ha il dovere, adesso, di intervenire”, prosegue Corbelli.

“Non può più restare silente e immobile! La vita di migliaia di persone è stata devastata e, in tantissimi casi, distrutta! Anche nelle ultime ore si sono verificate, purtroppo, delle tragedie immani, ancora tre minorenni morti all’improvviso, insieme alle decine di altri tragici casi (che da oramai quasi un anno sto evitando di riportare!) di giovani e di persone anche più adulte, tutti crollati di colpo nonostante, in tanti casi, gli immediati soccorsi. Continua ad accadere qualcosa di agghiacciante, su cui si deve fare, sul piano giudiziario, assolutamente piena luce e giustizia, cercando, sul fronte sanitario, di prevenire e fermare questi drammi, dando anche, naturalmente, aiuto a tutte le persone danneggiate, che continuano ad essere abbandonate dallo Stato. Bisogna prendere atto della drammatica realtà e affrontarla, non invece ignorarla e rimuoverla. Diritti Civili aveva, esattamente, due anni fa, fine marzo 2021, lanciato i primi allarmi e chiesto di fermarsi dopo le prime morti sospette di sanitari, giovani militari, personale scolastico(le prime categorie ad essere state vaccinate). Da allora non ci siamo mai fermati e, correttamente e responsabilmente (senza aver mai demonizzato il siero, ma difendendo solo strenuamente la libertà di scelta e un popolo perseguitato!), abbiamo continuato tutti i giorni la nostra importante battaglia con centinaia di interventi, come viene documentato nel profilo Fb di Diritti Civili, nel nostro sito, con le sette partecipazioni televisive a Zona Bianca e Dritto e Rovescio, con gli innumerevoli articoli su La Verità e di altri pochissimi media, come questa testata Stretto Web. Purtroppo non è bastato per fermarli e scongiurare la catastrofe, aver previsto e denunciato tutto, come Diritti Civili, ripeto, ha iniziato a fare già due anni fa! Oggi lottiamo per fare chiarezza, avere giustizia, prevenire altre tragedie e aiutare le persone colpite dalle gravi reazioni avverse. E lo facciamo, come sempre, con grande senso di responsabilità, con richieste giuste e motivate, le stesse, le nostre (come quelle della sospensione delle punture e l’istituzione di una task force per aiutare e poter curare i danneggiati, quest’ultima proposta avanzata da Diritti Civili proprio un anno fa, il 23 marzo 2022) che iniziano, oggi, ad essere formulate anche da altre parti, da autorevoli esperti, in Italia e in tanti altri Paesi del mondo”, conclude Corbelli.