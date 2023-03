L’Università Mediterranea incontra le scuole: al via gli Open Day in tutta la Calabria

StrettoWeb

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha da tempo avviato un piano di Orientamento finalizzato ad accompagnare gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado nella transizione scuola-università, in vista della conclusione dell’anno scolastico e della importante scelta che gli studenti si troveranno a fare alla conclusione del loro ciclo di studi. Secondo le linee guida nazionali e internazionali, l’orientamento assume una funzione strategica fondamentale nella lotta alla dispersione e all’insuccesso formativo degli studenti, e, in quest’ottica, è necessario che Scuola e Università realizzino in sinergia azioni coerenti, condivise e unitarie, anche mediante un’efficace rete territoriale di soggetti e rapporti.

In tale prospettiva l’Università Mediterranea, in vista della prossima apertura delle iscrizioni all’A. A. 2022/2023, intende potenziare la coesione territoriale e i rapporti con le scuole mediante specifici Open Day rivolti a studenti e studentesse delle quinte classi, da realizzare direttamente presso le sedi degli istituti scolastici della Calabria.

Le attività informative proposte sono finalizzate a rinforzare nei ragazzi e nelle ragazze le consapevolezze necessarie per poter effettuare la scelta del percorso di studi; a tale scopo, durante gli incontri si proporranno interventi di tipo motivazionale, riflessivo e trasversale, oltre che brevi presentazioni dei percorsi formativi, dei servizi e delle principali opportunità che l’Università Mediterranea offre, nonché testimonianze di studenti e laureati, workshop, video, simulazioni ed esperimenti con strumentazioni frutto della ricerca di Ateneo.