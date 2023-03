Ue: Conte, ‘Meloni mi punge su Merkel? No problem, ho portato a casa 109 mld’

StrettoWeb

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Arrabbiato per l?affondo di Giorgia Meloni, ieri in Senato, che l?ha accusato di essersi fatto dettare la linea da Angela Merkel in Europa? ?No, non lo sono. Avendo portato a casa 109 miliardi di euro, di cosa devo arrabbiarmi?”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, incalzato dai cronisti alla Camera, replica richiamando la partita condotta in Europa da premier sul Pnrr.

A chi gli chiede se il suo intervento duro oggi in Aula sia stato un fallo di reazione per le diverse punture del presidente del Consiglio, “sarei andato dritto anche senza citazioni, del resto di cose da dire ce ne offrono…”, replica con un sorriso.