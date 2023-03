Ucraina: Kiev, ‘respinti 24 attacchi russi, pesanti combattimenti nell’est’

StrettoWeb

Kiev, 28 mar. (Adnkronos) – L’esercito ucraino ha dichiarato nell’ultimo aggiornamento che i combattimenti più pesanti sono concentrati in diverse zone nelle regioni orientali del Donetsk e del Luhansk e che le sue unità hanno respinto gli ultimi sforzi delle forze russe di avanzare. Lo stato maggiore ha affermato che “le città di Bilohorivka, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka e le loro periferie rimangono l’epicentro dei combattimenti” e che le forze di difesa ucraine “hanno respinto 24 attacchi nemici in queste aree nell’ultimo giorno”.

?Il nemico continua ad assaltare la città di Bakhmut – afferma l’esercito di Kiev – Tuttavia, i nostri difensori stanno coraggiosamente tenendo la città e respingendo numerosi attacchi nemici”. Le forze russe controllano l’accesso sia a Bakhmut che ad Avdiivka, nell’Ucraina orientale, su tre lati. Hanno ottenuto guadagni marginali nelle ultime settimane ma non sono stati in grado di circondare le truppe ucraine in nessuno dei due luoghi. La maggior parte delle linee del fronte orientale è cambiata poco nei primi tre mesi dell’anno.

Lontano dall’area del Donbas, lo stato maggiore ha affermato che un attacco missilistico sulla città di Bohodukhiv nella regione di Kharkiv ha ferito civili e danneggiato case. Le forze russe hanno continuato a sparare oltre il confine contro gli insediamenti nella regione settentrionale di Sumy, nonché contro città e villaggi nella regione di Kharkiv. Lo stato maggiore ha anche affermato che le forze russe, sul fronte meridionale di Zaporizhzhia, hanno sparato contro una serie di insediamenti. L’aviazione ucraina ha effettuato ?cinque attacchi nelle aree di concentrazione nemiche. Unità missilistiche e di artiglieria hanno colpito un posto di comando, un’area in cui erano concentrati uomini, armi e attrezzature militari nemiche e un deposito di munizioni.