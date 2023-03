Trebisacce, Aurelio esprime cordoglio per la scomparsa del sindaco Aprile

StrettoWeb

“Con la prematura scomparsa del Sindaco di Amendolara, Pasquale Aprile, il territorio dell’alto jonio cosentino perde un uomo delle istituzioni, – dichiara nella nota il primo cittadino di Trebisacce Alex Aurelio – da oltre 50 anni prestato alla politica e al servizio della sua comunità. Dedizione totale alla cosa pubblica, impegno e collaborazione con il territorio sono caratteristiche che abbiamo potuto apprezzare nel corso del nostro mandato iniziato meno di un anno fa e che rappresentano per esperienze amministrative giovani come la nostra, senz’altro, un esempio. Il Sindaco Alex Aurelio insieme all’Amministrazione esprime cordoglio per la prematura scomparsa del collega, avvenuta questa mattina, martedì 21 marzo, stringendosi intorno alla famiglia e ai cittadini di Amendolara”.