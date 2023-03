Tragedia in Sicilia: la sciarpa si impiglia nel trapano e lo soffoca

StrettoWeb

Un pensionato di 91 anni, Antonino Campo, è morto a causa di un incidente domestico ad Acate. Il pensionato stava utilizzando un trapano per effettuare piccoli lavoretti domestici. Purtroppo, la sciarpa che aveva al collo si è impigliata nell’attrezzo che stava maneggiando determinando una sorta di nodo che lo ha soffocato.

La moglie, che si trovava in casa, si è accorta dell’accaduto quando era ormai troppo tardi. Ha chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il medico legale ha accertato le modalità della morte per causa accidentale e la salma è stata restituita ai familiari per i funerali che si svolgeranno questo pomeriggio.