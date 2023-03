Tragedia a Palermo: giovane mamma muore dopo il parto. Aveva già perso 2 gemellini

StrettoWeb

Una tragedia ha scosso Palermo nelle ultime ore. Una giovane mamma 27enne, Federica Tarallo, è morta a qualche giorno dal parto. Era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Ingrassia in seguito al parto, ma è deceduta all’ospedale Villa Sofia dopo 5 giorni di agonia. Invasione di messaggi sui social per la ragazza, che abitava a Monreale, comune della città metropolitana del capoluogo siciliano.

A causa di complicanze, Federica è stata costretta al cesareo al settimo mese di gravidanza. Da qui il trasferimento d’urgenza al nuovo nosocomio, ma la situazione continuava a peggiorare. Poi la donna è stata attaccata alle macchine fino a quando il suo cuore ha purtroppo smesso di battere, tra la disperazione del marito, dei familiari e degli amici.

Federica desiderava tanto un bambino, come dimostrano anche i numerosi post sui social, anche a causa della perdita di due gemelli a causa di un aborto spontaneo. Un anno fa, nel marzo del 2022, scriveva infatti questo messaggio straziante: “Non avrei mai pensato di poter provare un dolore così forte come quello che provo da qualche mese, è come se in quella sala operatoria quel giorno per la prima volta una parte di me è morta con voi. Ovunque voi vi troviate, qui giù io e papà vi ameremo in eterno! So che un giorno riuscirò a stringervi forte a me, a sentire i vostri cuoricini e a vedere i vostri visi! Fino ad allora potrò solo immaginarvi e amarvi da quaggiù”.