Top Spin Messina-Apuania Carrara: oggi in programma la Supercoppa

Dopo aver chiuso la regular season di Serie A1 al secondo posto, battendo 4-0 il TT Reggio Emilia nell’ultima giornata prima dei playoff scudetto, per la Top Spin Messina WatchesTogether è già tempo di tornare in campo per un appuntamento importantissimo. Oggi (giovedì 30 marzo) alle ore 16, nella palestra di Villa Dante, con ingresso libero, è in programma la grande sfida che assegnerà la Supercoppa maschile di Tennistavolo. Saranno di scena la formazione del presidente Giuseppe Quartuccio, campione d’Italia in carica e per questo padrona di casa, e l’Apuania Carrara, vincitrice della Coppa Italia. Lo spettacolo è assicurato.

Si giocherà, come previsto dal regolamento, in base alla formula Swaythling (9 singolari) da disputarsi su due tavoli uguali, con partite in contemporanea, al meglio dei 3 sets su 5. Il quinto set, con gli atleti che si alterneranno al servizio ad ogni punto e senza cambio di campo, si concluderà a 6, con “sudden death” in caso di 5-5. L’incontro terminerà al raggiungimento di cinque punti da parte di una delle due squadre. La Top Spin ha sollevato nella sua storia per due volte la Supercoppa, nel 2019 e 2020, la prima delle quali proprio a Villa Dante superando il Cral Comune di Roma, mentre i toscani si sono aggiudicati l’edizione 2021. L’atteso match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT.

Il tecnico Wang Hong Liang, assistito in panchina dal vice Marcello Puglisi e dal team manager Roberto Gullo, potrà schierare il quartetto formato dal portoghese João Monteiro e da Matteo Mutti, Marco Rech Daldosso e Leonardo Mutti, rispettivamente numeri 2, 4 e 5 del ranking nazionale, tutti a medaglia ai recenti Campionati Italiani Assoluti di Cagliari. Nel roster dell’Apuania Carrara, che ha finito in vetta la fase regolare del campionato, figurano invece i croati Andrej Gacina e Tomislav Pucar, lo slovacco Lubomir Pistej e gli “azzurri” Mihai Bobocica (numero 1 del ranking) e Andrea Puppo.

“In Italia ci stiamo confermando sempre ai vertici in questi anni – commenta Marco Rech Daldosso – dunque siamo contenti di giocare un’altra partita così importante, l’ennesima contro l’Apuania Carrara. Sarà sicuramente difficilissima, ma daremo tutto e proveremo ad invertire il trend che, dati i precedenti stagionali, è a favore loro. Avendo vinto lo scorso campionato giocheremo in casa nostra, dove abbiamo fatto i risultati migliori. Quando i tifosi ci sono vicini riusciamo a dare qualcosa in più, speriamo di avere un folto pubblico a sostenerci a Villa Dante”.

“Per la Supercoppa servirà dare il 200% – afferma Leonardo Mutti, un ex dell’Apuania Carrara – troveremo avversari fortissimi, ma vogliamo batterli e prenderci la rivincita dopo la Coppa Italia. Avendo appena vinto i Campionati Italiani sono personalmente più carico che mai, ho voglia di far bene e conquistare punti fondamentali. Data la formula con nove singolari sarà importante il gioco di squadra. Bisognerà restare uniti, supportandosi l’uno con l’altro”.