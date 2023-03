Terribile incidente in galleria nel cosentino, 4 feriti gravi

StrettoWeb

Le strade calabresi continuano a rivelarsi trappole, a volte mortali, per gli automobilisti. Ennesimo tragico incidente nella zona tirrenica del cosentino, lungo il tratto della ss107 tra i comuni di Paola e San Fili. Il sinistro è avvenuto ieri sera alle 21:30 circa nella galleria che collega i due paesi: due vetture si sono scontrate violentemente bloccando entrambi i sensi di marcia. Secondo quanto emerso dai presenti sul luogo, su un auto viaggiava un uomo, rimasto illeso nell’impatto.

Sull’altra invece, si registrano 4 feriti gravi, tutti passeggeri di una sola automobile: un ragazzo al volante, la fidanzata, la mamma e la zia di quest’ultima. I quattro erano si stavano recando a Scalea per partecipare ad una cena di famiglia. Sul luogo sono subito intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso, i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza e ripristinare la viabilità e quattro ambulanze per il trasporto dei feriti all’ospedale. Nessuno dei coinvolti sarebbe in pericolo di vita.