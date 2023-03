Tentato omicidio in Sicilia: spara contro un uomo e si dà alla fuga

StrettoWeb

Questa mattina un tentato omicidio si è consumato a Palma di Montechiaro, nell’agrigentino. Un uomo di 44 anni è stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco al collo,mentre si trovava a bordo della propria automobile. L’agguato è avvenuto sulla strada statale 115, nei pressi del bivio di Palma, attorno alle 7 del mattino. L’uomo che ha sparato è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

Il ferito ha chiesto subito aiuto ed è stato soccorso e trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dove si trova ricoverato. In base a quanto si apprende è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata affiancata da un’altra auto da cui sarebbero stati esplosi i colpi e che si sarebbe poi data alla fuga ad alta velocità. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.