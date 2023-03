Tennistavolo, niente Supercoppa per la Top Spin Messina: vince Apuania Carrara per 5-3

StrettoWeb

Uno spigolo di troppo. Epilogo sfortunato per la Top Spin Messina WatchesTogether che, davanti al caloroso pubblico di Villa Dante, è andata ad un soffio dal prolungare la sfida contro l’Apuania Carrara all’ultimo singolare. Sono stati così i toscani, passando per 5-3, a conquistare la Supercoppa maschile di Tennistavolo che vedeva di fronte i vincitori dello scudetto e della Coppa Italia stagione 2021/2022.

La spettacolare gara si è svolta alla presenza del vicepresidente federale Paolo Puglisi. A deciderla è stato l’incredibile 6-5 inflitto al quinto set da Tomislav Pucar a Marco Rech Daldosso, con la fantastica rimonta del bresciano che si è fermata ad un passo dal concretizzarsi interamente. Al di là del rammarico per non essere riuscita a mettere in bacheca il trofeo, la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio e del tecnico Wang Hong Liang, assistito dal vice Marcello Puglisi e dal team manager Roberto Gullo, ha ricevuto i giusti applausi dei tifosi per la straordinaria prova collettiva.

Si è giocato secondo la formula Swaythling (9 singolari) su due tavoli uguali, con partite in contemporanea, al meglio dei 3 sets su 5. Leonardo Mutti è stato sconfitto per 1-3 da Andrej Gacina. Partenza forte del croato (9-2) che si è aggiudicato il set per 11-6 nonostante i quattro punti consecutivi siglati dal padrone di casa. Nel secondo L. Mutti è rimasto in scia fino al 5-6, cedendo 6-11. La reazione del mantovano si è concretizzata nel terzo parziale. Falliti i due set-point sul 10-8, L. Mutti ha viceversa sventato due match-point di Gacina, prima di festeggiare il 14-12 che gli ha consentito di dimezzare lo svantaggio. Nel quarto, dimostrando di credere nella rimonta, L. Mutti è stato avanti sino al 7-5, andando in seguito sotto e ritrovando comunque la parità sull’8-8. Gacina si è però imposto al secondo match-point per 11-9.

Ha cominciato bene João Monteiro stendendo 3-0 Mihai Bobocica. Assumendo il comando sul 7-6 dopo l’equilibrio iniziale, il portoghese si è preso la prima frazione per 11-7. Monteiro è stato riagganciato sull’8-8, ma con tre punti di fila ha centrato l’obiettivo anche nel secondo. Ben più tortuosa la strada nel terzo, con il giocatore della Top Spin ripreso in avvio da 5-1 a 6-6. Sciupato il match-point del 10-9 e quello dell’11-10, Monteiro ha annullato una palla set all’avversario prima di prevalere 14-12 e regalare l’1-1 alla sua squadra.

Uno splendido Matteo Mutti ha battuto 3-1 Tomislav Pucar. Il portacolori della Top Spin è andato sul 9-7 e, dopo i due punti del croato, ha allungato verso l’11-9. La replica dell’ospite è avvenuta nel secondo parziale, chiuso 11-6. M. Mutti non si è scomposto ed è stato bravissimo a ribaltare la situazione nel terzo da 4-8, sventando anche un set-point sul 9-10, ottenendo la frazione per 12-10. Altrettanto superba la rimonta nel quarto, dal 5-9 e con un set-point annullato a Pucar. Analogamente al set precedente M. Mutti ha sfruttato la prima chance, vincendo 12-10 tra gli applausi dei propri tifosi.

Scoppiettante sfida tra João Monteiro e Andrej Gacina. Nel set d’apertura il padrone di casa ha avuto ben cinque set-point a favore, dal 10-9 in avanti, tutti però disinnescati dal croato. Gacina, fallito il primo sul 15-14, ha invece trasformato il secondo, firmando un pirotecnico 17-15. Nel secondo Monteiro è scattato subito sul 5-0 ed è rimasto sempre a condurre, chiudendo al terzo set-point per 11-8. Combattuto il terzo, con la parità che ha retto per metà (6-6), poi Gacina ha accelerato fino all’11-8. Il croato ha messo fine ai giochi in virtù dell’11-6 al quarto, arrivandoci dal 5-4 per Monteiro. Top Spin Messina-Apuania Carrara 2-2.

Leonardo Mutti è stato superato da Tomislav Pucar per 0-3. Scattato da 5-5 a 8-5, il croato ha vinto 11-8, nonostante L. Mutti fosse riuscito ad annullare i primi due set-point. Dopo aver recuperato da 3-7 a 7-7, il neo campione italiano ha incassato tre punti di fila, trovandosi poi a rispondere a tre set-point senza riuscire ad opporsi soltanto a quello conclusivo. Pucar è dunque giunto al traguardo imponendosi per 11-7 nella terza frazione. Grandi emozioni nel match di Matteo Mutti contro Mihai Bobocica, terminato 3-1. Due le chances sfumate per Bobocica nel set iniziale, con M. Mutti che ha prevalso 13-11. Nel secondo il beniamino di casa ha rimontato da 2-6 e, una volta ripreso da 9-7 a 9-9, ha saputo mettere a segno i due punti decisivi. Ceduto il terzo per 6-11, M. Mutti ha fatto calare il sipario grazie ad una rimonta da urlo nel quarto. Sotto 2-5 e poi 8-10, il mantovano ha detto di no in occasione dei tre set-point di Bobocica (l’ultimo sul 10-11), festeggiando invece al 13-11. Top Spin Messina-Apuania Carrara 3-3.

Matteo Mutti è tornato subito in campo per affrontare Andrej Gacina, venendo battuto per 0-3. Perso il primo set per 8-11, nel secondo non gli è bastato scattare sul 3-0 e restare poi incollato per avere la meglio (9-11). M. Mutti ha rimontato l’avversario da 3-5 a 9-7, ma l’ospite ha fatto suo anche il terzo e, con esso, la vittoria grazie a quattro punti di fila.

Tutto nelle mani di Marco Rech Daldosso (che ha sostituito João Monteiro) e Tomislav Pucar. Dopo aver ceduto i primi due set per 8-11, 5-11, in seguito al time-out chiamato sullo 0-3 nel terzo, Rech ha cambiato letteralmente marcia. Sul 10-9 il primo tentativo è andato a vuoto, ma il secondo ha fruttato il 12-10 e a quel punto la musica è stata totalmente diversa. Rech ha dilagato (11-4) nel quarto, giocando su altissimi livelli. Discorso rinviato al quinto, nel quale il bresciano avrebbe strameritato il successo. Avanti 3-1, 4-2 e poi 5-4, si è visto invece beffare sul più bello da uno spigolo (5-5). Al “sudden death” è stato Pucar ad esultare, dando la Supercoppa a Carrara per 5-3 ed evitando la disputa dell’ultimo singolare (L. Mutti-Bobocica). Finale amarissimo per la Top Spin Messina WatchesTogether uscita comunque tra gli applausi. (Messina, 30 marzo 2023)

Top Spin Messina WatchesTogether-Apuania Carrara 3-5

Leonardo Mutti-Andrej Gacina 1-3 (6-11, 6-11, 14-12, 9-11)

João Monteiro-Mihai Bobocica 3-0 (11-7, 11-8, 14-12)

Matteo Mutti-Tomislav Pucar 3-1 (11-9, 6-11, 12-10, 12-10)

João Monteiro-Andrej Gacina 1-3 (15-17, 11-8, 8-11, 6-11)

Leonardo Mutti-Tomislav Pucar 0-3 (8-11, 9-11, 7-11)

Matteo Mutti-Mihai Bobocica 3-1 (13-11, 11-9, 6-11, 13-11)

Marco Rech Daldosso-Tomislav Pucar 2-3 (8-11, 5-11, 12-10, 11-4, 5-6)

Matteo Mutti-Andrej Gacina 0-3 (8-11, 9-11, 9-11)