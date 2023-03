Tennistavolo Castrovillari, grande vittoria in Puglia a Casamassima

StrettoWeb

In Serie B2 Nazionale il Tennistavolo Castrovillari, dopo l’entusiasmante vittoria della settimana scorsa contro la Pongistica Messina (seconda in classifica), sabato 11 marzo espugna anche l’Ennio Cristofaro di Casamassima con il sonoro risultato di 5-0. I punti sono arrivati da Antonio Corrado (2), Alessandro Marino (2,) e da Francesco Federico (1).

“Mi congratulo con i ragazzi – dice il presidente Giuseppe De Gaio – questa vittoria ci ha fatto superare in classifica proprio l’Ennio Cristofaro, siamo felici per aver raggiunto già da tempo la nostra desiderata salvezza ma ancora più felici di essere nelle prime tre della classifica ad una giornata dalla fine del prestigioso campionato”.

Prossimo ed ultimo impegno in casa domenica 16 aprile alle ore 10 per il team del Pollino, che affronterà il Galaxy Reggio Calabria già retrocesso in Serie C1. Domenica 12 marzo si è svolto invece l’ultimo concentramento di Serie C Regionale: da segnalare la strepitosa vittoria della squadra A del Castrovillari per 4-2 sull’Atlantide di Vibo Valentia e l’ottimo quinto posto conquistato a fine campionato. Anche la squadra B festeggia la salvezza raggiunta dopo aver superato il Cosenza per 5 a 1 nello scontro salvezza donando agli avversari la retrocessione in serie D.