Teneva il cadavere della mamma mummificato da tempo: lo scoprono alla sua morte

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La mamma 90enne era morta da tempo, ma la figlia ha continuato a tenere il cadavere mummificato in casa per continuare a riscuotere la pensione. I Carabinieri lo hanno scoperto proprio alla morte della figlia, 64enne, in seguito a un sopralluogo. Il cadavere mummificato della madre si trovava in una cassapanca dell’appartamento. Il fatto è avvenuto a Paderno Dugnano (Milano).

Entrambe le salme sono state trasportate all’ufficio di medicina legale per autopsia e accertamenti forensi, disposti dalla Procura di Monza. Dagli ulteriori accertamenti dei Carabinieri, non è risultata alcuna comunicazione sul decesso dell’anziana donna, che percepiva ancora regolarmente la pensione, tuttora accreditata sul conto corrente a lei intestato, al quale la figlia, senza altre fonti di reddito o sostentamento, aveva accesso.