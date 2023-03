Teatro dei 3 Mestieri di Messina, nuovo appuntamento con la rassegna “Tracce d’inchiostro”

StrettoWeb

Quarto appuntamento con la stagione teatrale “Tracce d’inchiostro” organizzata dal Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Sabato 11 marzo alle ore 21.00 e domenica 12 marzo alle ore 18.30 andrà in scena lo spettacolo “Il Prestigio Di Un Popolo – l’Arrubbatina di S. Anna” (Produzione I Trovatori di Castelbuono – Palermo), un progetto con la regia di Giuseppe Vignieri, protagonista in scena insieme al musicista Giuseppe Aiosi.

Presentazione spettacolo:

Agli albori del Seicento, tra le stanze del Castello, nel paesino di Ypsigro, il fermento per l’imminente celebrazione della festa di Sant’Anna è palpabile. Al popolo, straordinariamente immerso in un’aria di frizzante attesa, nulla lascia presagire il tragico episodio che di lì a poco sconvolgerà la quiete del casato nobiliare, segnando profondamente la comunità locale. Ed è proprio di quella storia che Sepillo da Ypsigro, insieme al menestrello Netroio da Creta, si farà portavoce durante la rappresentazione, raccontando in chiave ironica la tragica vicenda del trafugamento di una reliquia e del suo agognato ritrovamento. Con tono sarcastico e non di rado ammiccante a fatti contemporanei, il giovane giullare metterà in risalto quanto un popolo possa essere determinante sulle decisioni politiche e sui governanti. Un ulteriore tema trattato nello spettacolo, in maniera satirica è il rapporto uomo – fede.