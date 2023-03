StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“E ci risiamo a fare i conti con un’Amministrazione la quale ‘non sa o non riesce a gestire’ al meglio l’organizzazione della raccolta rifiuti, chiedendo ai cittadini i ‘doveri’ della tassa da pagare mentre non verifica se viene espletato nei confronti del cittadino il ‘diritto’ che deve dare nella raccolta dei rifiuti. Come si dice: ‘il lupo perde il pelo ma non il vizio’“.

Un cittadino di Reggio Calabria ha rivolto questo messaggio alla redazione di StrettoWeb raccontando la propria situazione personale fra tasse e spazzatura. Il nostro lettore si è visto recapitare “la consueta tassa dei rifiuti pari al 75% dell’amministratore a saldo” legata a un servizio inefficiente. “Da almeno 10 giorni che non viene raccontata la spazzatura al mio domicilio e nel vicinato e non è un caso sporadico ma sistematico“, sottolinea il lettore.

“Non solo il mancato servizio che paghiamo ‘profumatamente’, ma si vengono a creare anche diversi problemi di carattere igienico sanitario. – aggiunge – Per non parlare degli animali randagi, cani, gatti, topi, che vengono a rovistare tra i rifiuti. Vorrei chiedere e sapere a chi di competenza come fare o comportarmi in merito. Questa non vuole essere una denuncia ma semplicemente un chiarimento in merito“.