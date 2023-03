Tari a Messina: oggi nuova seduta di consiglio comunale

StrettoWeb

Oggi, venerdì 17, alle ore 18.30, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta ordinaria per il prosieguo dell’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono all’ordine del giorno la trattazione del provvedimento relativo alle “modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 179 del 07/09/2020 successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 394 del 31/07/2021 con adeguamento alla normativa ARERA”.

Mercoledì 22, alle ore 18, il Consiglio è convocato invece in seduta straordinaria per “l’Audizione del Sub-Commissario al Risanamento per il perseguimento delle finalità di cui alla Legge n. 76 del 28 maggio 2021 art. 11 ter”.