Taekwondo Reggio Calabria, 2 Bronzi per le “sorelle terribili” Lahbiri al Campionato Interregionale

Continua l’attività agonistica della società Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D. che svolge la propria attività presso la Dinamyca Palestre. Domenica scorsa, presso il Palazzetto dello sport di Rossano (CS), si è svolto il Campionato Interregionale Calabria, riservato alle cinture colorate delle classi cadetti, junior e senior. Circa 200 gli atleti e le atlete che si sono dati battaglia sui campi di gara provenienti da Campania, Lazio, Basilicata e Sicilia.

Per la società reggina, hanno preso parte alla competizione agonistica nella classe cadetti cinture verdi e blu, le “sorelle terribili” Solaf e Yasmine Lahbiri, rispettivamente nelle categorie +59 Kg e -55 Kg, le quali hanno conquistato un’ottimo terzo posto.

La cronaca racconta che, sebbene fermata per 2 round a 1 da un’atleta brindisina, che non le ha permesso di accedere alla finale, la giovane Yasmine è stata capace di tener testa alla propria avversaria fino all’ultimo secondo del terzo round. Un discorso diverso va fatto per Solaf, che si presentava alla competizione di Rossano col al collo il titolo di Campionessa Regionale, conquistato lo scarso anno nella stessa competizione. Putroppo, come la sorella, è stata fermata per 2 raund a 1 da una agguerrita atleta campana.

Positivo comunque il bilancio finale, che vede la conquista di due ottime medaglie di bronzo e la continua crescita degli atleti e delle atlete tesserati Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D.