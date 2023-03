Svastica e scritta contro il segretario del Pd Schlein: pioggia di solidarietà

StrettoWeb

Una svastica e una scritta contro la segretaria del Partito democratico Elly Schlein è apparsa a Viterbo, lungo un muro in via delle Fortezze. “Schlein la tua faccia è già un macabro destino”, è stato scritto sopra una svastica. Le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire agli autori.

Scritte contro la Schlein, la solidarietà di Giorgia Meloni

“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime solidarietà alla segretaria del Pd, Elly Schlein, vittima di un atto vergognoso e indegno. La scritta offensiva accompagnata dal disegno di una svastica su un muro nella città di Viterbo è un gesto da condannare con assoluta fermezza“. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.