Importante novità nel format della Supercoppa Italiana. La Lega Serie A cambia volto alla competizione per renderla più accattivante e competitiva. La decisione è arrivata nell’assemblea dei club svoltasi nella giornata odierna. La competizione vedrà sfidarsi 4 squadre e non più solo 2: la vincitrice del campionato e la seconda in classifica, la vincitrice della Coppa Italia e la finalista perdente. Le squadre si affronteranno in una sorta di Fina Four: due semifinali e poi la finalissima fra le vincitrici.

“È stata accettata l’offerta per l’Arabia Saudita e già dal prossimo anno ci sarà un’edizione a quattro squadre sul modello spagnolo“, ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini annunciando che 4 delle prossime 6 edizioni si giocheranno in Arabia Saudita.